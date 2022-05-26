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26 Mayıs 2022 Perşembe 13:00:00 - Güncelleme:26 Mayıs 2022 Perşembe 13:00:00

Para önemli olsaydı bu işi yapmazdım

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'Samsak Döveci' şarkısıyla adından söz ettiren Elif Buse Doğan, YouTube'da bir programa katıldı. Müziğin gönül işi olduğunu söyleyen şarkıcı, "2 albümüm 15 single'ım var.

'Samsak Döveci' şarkısıyla adından söz ettiren Elif Buse Doğan, YouTube'da bir programa katıldı. Müziğin gönül işi olduğunu söyleyen şarkıcı, "2 albümüm 15 single'ım var. Her defasında, beni farklı radyolar da çalsın diye, farklı işler yapmaya çalışıyorum. En son 'Yalan Dünya' yı deep mix olarak sundum. Müzik sektörü, pastası küçük bir sektör... Parayı önemseseydim, bu işi yapmazdım" dedi.

Etiketler : Para önemli olsaydı bu işi yapmazdım 'Samsak Döveci Elif Buse Doğan
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