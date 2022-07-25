Panikleten gece

Aşk şarkılarının prensi Buray, kalbinin sahibini buldu. Bir röportajında ''Yıldız haritama baktırdım. Astrolojiye göre 2022 yılında bana büyük bir aşk görünüyor" diyen Buray, önceki akşam Bebek'te sarışın bir güzelle görüntülendi. İkili habercileri karşılarında görünce bir an panik yapıp sağa sola kaçtı. Uzun süre yan yana gelmemeye özen gösteren ikili, Bebek'ten Arnavutköy'e kadar sahil şeridinde ayrı ayrı yürüdü. Habercilerin arkalarından takip ettiğini fark eden ikili, ayrı ayrı taksiye binerek gözlerden kayboldu. 38 yaşındaki Buray, en son spor spikeri Damla Uğurtürk ile aşk yaşadı. İkilinin beraberliği Belgrad Ormanı'nda spor yaptığı esnada vatandaşlar tarafından görüntülenmesiyle ortaya çıkmıştı.