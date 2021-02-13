  • BIST
    1538.44
  • Dolar
    7,0386
  • Euro
    8,5290
  • Altın
    412,0630
İstanbul
-0 / 3
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Komutanlar sınır hattında
"Gelin, karbon testi yaptırın kaç yıllık olduğunu söyleyelim"
Padişahların vazgeçilmezine coğrafi işaret
Zahide'nin derdi: Balık pulu hastalığı
Havuzda Karan güvenliği
101 gül romantizmi
ULAQ paniği! "Türkiye Doğu Akdeniz'i yerli SİDA'larla dolduruyor"
Başkan Erdoğan imzayı attı... 3 şirket kurulacak
Leyla Hanım gururu
Polemik yok
30. yaş mutluluğu
Pandeminin gurme çifti
4 aylık hamile pozu
Performansına binlerce tweet
Sahne özlemi dinmedi
Burun estetiği olanlar da maske takmalı
İstanbul'da kar alarmı! 6 gün sürecek...
Türk SİHA'larına büyük ilgi
Sokağa çıkma kısıtlaması 56 saat sürecek
DSÖ: Kovid-19'un kökenine ilişkin tüm hipotezler hala masada
Türkiye'de son 24 saatte 7 bin 763 vaka tespit edildi
BM Özel Raportöründen 'Myanmar'a yönelik silah ambargosu ve seyahat yasağı kararı alınsın' çağrısı
Pençe Kartal-2 Harekatı'nda 4 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi
Çelik'ten yeni anayasa açıklaması
13 Şubat 2021 Cumartesi 10:17:00 - Güncelleme:13 Şubat 2021 Cumartesi 11:43:00

Pandeminin gurme çifti

ABONE OL

Engin Hepileri ile Beyza Şekerci çifti de pandemi döneminde mutfakta uzmanlaşan isimlerden oldu.

Engin Hepileri ile Beyza Şekerci çifti de pandemi döneminde mutfakta uzmanlaşan isimlerden oldu. Evde geçirdikleri dönemde yemek konusunda artık gurme olduklarını söyleyen ikili, çocuklarına da farklı damak zevklerini aşılamaya çalıştıklarını dile getirdi. Hepileri çifti, Türk ve dünya mutfağından lezzetlerini muftaklarında deniyor.

Etiketler : engin hepileri beyza şekerci pandemi gurme
En büyük tutkum satranç!

En büyük tutkum satranç!
Ortada ev teklifi yok

Ortada ev teklifi yok
Dökülen saçlara bakım

Dökülen saçlara bakım
Cem Karaca'nın 17. yılına özel klip

Cem Karaca'nın 17. yılına özel klip
Kazakistan ile yeni birliktelik

Kazakistan ile yeni birliktelik
Anne bu kez ABD'de!

Anne bu kez ABD'de!
Tiyatro komedisi

Tiyatro komedisi
Yakında düğün var

Yakında düğün var
Nafaka kaldırılsın

Nafaka kaldırılsın

EN ÇOK OKUNAN HABERLER