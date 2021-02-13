Pandeminin gurme çifti

Engin Hepileri ile Beyza Şekerci çifti de pandemi döneminde mutfakta uzmanlaşan isimlerden oldu. Evde geçirdikleri dönemde yemek konusunda artık gurme olduklarını söyleyen ikili, çocuklarına da farklı damak zevklerini aşılamaya çalıştıklarını dile getirdi. Hepileri çifti, Türk ve dünya mutfağından lezzetlerini muftaklarında deniyor.

