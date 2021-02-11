Pandemide mutlu eden kutlama

Oyuncu İrem Sak, önceki gün 35. yaş gününü sevdikleriyle birlikte kutladı. Pandemi döneminde böyle bir an yaşamanın kendisine iyi geldiğini aktaran İrem Sak, "Çok mutlu oldum. Bugün cidden son yılların en güzel doğum günü oldu. Hele ki bu pandemi zamanında hayattan tam da beklentiyi en az tuttuğum bir dönemde çok mutlu etti" yazdı.

