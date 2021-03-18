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18 Mart 2021 Perşembe 14:00:00 - Güncelleme:18 Mart 2021 Perşembe 14:00:00

Pandemi öykülerini yazdı

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Oyuncu Devrim Yakut'un pandemi günlerinde yazdığı ilk öykü kitabı Aklımın Aynalı Çarşısı yayınlandı.

Oyuncu Devrim Yakut'un pandemi günlerinde yazdığı ilk öykü kitabı Aklımın Aynalı Çarşısı yayınlandı. Yakut, öykülerine ilham verenlere ''Hayatıma giren, seven, anlatan, dinleyen, giden, ihanet eden, yalan söyleyen, nefret eden, engelleyen, yol açan, iyileştiren, öğreten, gösteren, kılavuz olan, ayna olan herkes... Aklımın Aynalı Çarşısı sizlersiniz' sözleriyle teşekkür etti.

Etiketler : devrim yakut pandemi kitap
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