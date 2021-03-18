Pandemi öykülerini yazdı

Oyuncu Devrim Yakut'un pandemi günlerinde yazdığı ilk öykü kitabı Aklımın Aynalı Çarşısı yayınlandı. Yakut, öykülerine ilham verenlere ''Hayatıma giren, seven, anlatan, dinleyen, giden, ihanet eden, yalan söyleyen, nefret eden, engelleyen, yol açan, iyileştiren, öğreten, gösteren, kılavuz olan, ayna olan herkes... Aklımın Aynalı Çarşısı sizlersiniz' sözleriyle teşekkür etti.

