Pandemi bitti çalışma vakti

Oyuncu Birce Akalay, 37. yaş gününü aralarında İbrahim Çelikkol ve Nur Fettahoğlu gibi isimlerin yer aldığı arkadaş grubuyla Asmalımescit'te kutladı. Uzun bir aradan sonra dostlarıyla doğum günü vesilesiyle bir araya gelen Akalay, pandemi de yeteri kadar dinlendiğini ve yeni projeler için harekete geçeceğini belirtti. Recep ASLAN