Pandemi bitsin dedi mumları üfledi

Yeni şarkısının klip çekimi için kamera karşısına geçen Hande Ünsal'a ekip arkadaşları, sette sürpriz doğum günü kutlaması yaptı. 29. yaşını sette kutlayan Ünsal, sürpriz karşısında duygusal anlar yaşadı.

Genç popçu, duygularını ''Çok teşekkür ederim. Ne diyeceğimi bilemiyorum. Canlı canlı dilek tutuyorum: 'Allah'ım, pandemi bir an önce bitsin" sözleriyle anlattı.