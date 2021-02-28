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28 Şubat 2021 Pazar 10:30:00 - Güncelleme:28 Şubat 2021 Pazar 17:08:00

Pandemi bitsin dedi mumları üfledi

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Yeni şarkısının klip çekimi için kamera karşısına geçen Hande Ünsal'a ekip arkadaşları, sette sürpriz doğum günü kutlaması yaptı.

Yeni şarkısının klip çekimi için kamera karşısına geçen Hande Ünsal'a ekip arkadaşları, sette sürpriz doğum günü kutlaması yaptı. 29. yaşını sette kutlayan Ünsal, sürpriz karşısında duygusal anlar yaşadı.

Genç popçu, duygularını ''Çok teşekkür ederim. Ne diyeceğimi bilemiyorum. Canlı canlı dilek tutuyorum: 'Allah'ım, pandemi bir an önce bitsin" sözleriyle anlattı.

Etiketler : hande ünsal şarkı klip
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