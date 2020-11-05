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05 Kasım 2020 Perşembe 17:58:00 - Güncelleme:05 Kasım 2020 Perşembe 17:58:00

Pamuk tarlasında antrenman

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Şanlıurfa'nın Suruç İlçesi'nde pamuk toplayıp tarla kenarında spor yapan ve tavsiye ile başladığı atletizmde 12 madalya kazanan lise öğrencisi Gülistan Demirkol, milli takım formasıyla ay-yıldızlı bayrağı dalgalandırmak istiyor.

17 yaşındaki Gülistan Demirkol "Tarlaya giderken iş elbisemin altına spor kıyafetlerimi giyiyorum. İşim bitince antrenörümün telefonla yönlendirmesiyle tarla kenarındaki yolda çalışmalarımı sürdürüyorum. Yolda tarlada neresi olursa yapıyorum" diye konuştu.

BELGESELİ ÇEKİLİYOR

Gülistan Demirkol'un azmi belgesellere konu olacak. Gülistan'ın çalışmalarına tanık olan Sosyolog Halil Dusak genç kızın belgeselini çekmeye karar verdiğini söyledi. Dusak, "Amacımız Gülistan Demirkol'un bu azmi ve mücadelesini yansıtan belgesel ile festivallere katılarak kız çocuklarımızın spora olan bakış açılarını değiştirmek" dedi.

Etiketler : Gülistan Demirkol belgesel milli takım atletizm pamuk tarlası
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