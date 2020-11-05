Pamuk tarlasında antrenman

17 yaşındaki Gülistan Demirkol "Tarlaya giderken iş elbisemin altına spor kıyafetlerimi giyiyorum. İşim bitince antrenörümün telefonla yönlendirmesiyle tarla kenarındaki yolda çalışmalarımı sürdürüyorum. Yolda tarlada neresi olursa yapıyorum" diye konuştu.

BELGESELİ ÇEKİLİYOR



Gülistan Demirkol'un azmi belgesellere konu olacak. Gülistan'ın çalışmalarına tanık olan Sosyolog Halil Dusak genç kızın belgeselini çekmeye karar verdiğini söyledi. Dusak, "Amacımız Gülistan Demirkol'un bu azmi ve mücadelesini yansıtan belgesel ile festivallere katılarak kız çocuklarımızın spora olan bakış açılarını değiştirmek" dedi.