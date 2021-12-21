Palandöken'de bembeyaz keyif

Ünlü isimler Türkiye'nin dört bir yanını kaplayan kar yağışını fırsata çevirdi. Burcu Esmersoy, Tuba Ünsal, Çağla Şıkel ve Bilge Öztürk hafta sonu soluğu Palandöken'de aldı.

Palandöken Kayak Merkezi, hafta sonu televizyon ve sanat dünyasının ünlü isimlerini ağırladı. Kar tatili tercihlerini Erzurum'dan yana kullanan ünlüler, soluğu Palandöken'de aldı. Sanatçılar doğa güzelliğine ve pistlere hayran kaldılar. Burcu Esmersoy, Tuba Ünsal, Çağla Şıkel, Ayşe Boyner, Elif Boyner, Eda Kosif, Bilge Öztürk ve Daren Gerede Erkaya bembeyaz karın keyfini çıkardı. Esmersoy, yakın arkadaşı Çağla Şıkel'in Emre Altuğ'dan olan çocukları Uzay ve Kuzey'le tanıştıı. Sosyal medya hesabından çekildikleri fotoğrafları yayınlayan Şıkel, gönderisine "Oğlum diyorum, 'Benim en fıstığım o Burcu' diyorum. Havalara bak cool (havalı) çocuğum" notunu düştü.