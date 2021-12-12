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12 Aralık 2021 Pazar 14:00:00 - Güncelleme:12 Aralık 2021 Pazar 14:00:00

Pakistan'da yeni anlaşma

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Gönül Dağı'nın başrol oyuncusu Gülsim Ali, yeni bir reklam anlaşmasına imza attı.

Gönül Dağı'nın başrol oyuncusu Gülsim Ali, yeni bir reklam anlaşmasına imza attı. 'Diriliş Ertuğrul' dizisindeki rolüyle Pakistan'da fenomen olan oyuncu, bir markanın uluslararası yüzü oldu. Oyuncunun adını taşıyan MariaBXGülsimAli koleksiyonunun reklam filmi İstanbul'da Sait Halim Paşa Yalısı'nda çekildi. Dizisinin yoğun çekim maratonu nedeniyle Pakistan'a gidemeyen oyuncunun yapım tatile girdiğinde bu ülkeye giderek çeşitli etkinliklere katılacağı öğrenildi.

Etiketler : Gönül Dağı Gülsim Ali Diriliş Ertuğrul
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