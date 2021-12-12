Pakistan'da yeni anlaşma

Gönül Dağı'nın başrol oyuncusu Gülsim Ali, yeni bir reklam anlaşmasına imza attı. 'Diriliş Ertuğrul' dizisindeki rolüyle Pakistan'da fenomen olan oyuncu, bir markanın uluslararası yüzü oldu. Oyuncunun adını taşıyan MariaBXGülsimAli koleksiyonunun reklam filmi İstanbul'da Sait Halim Paşa Yalısı'nda çekildi. Dizisinin yoğun çekim maratonu nedeniyle Pakistan'a gidemeyen oyuncunun yapım tatile girdiğinde bu ülkeye giderek çeşitli etkinliklere katılacağı öğrenildi.