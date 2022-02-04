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04 Şubat 2022 Cuma 10:30:00 - Güncelleme:04 Şubat 2022 Cuma 10:30:00

Özür dileyip söz verdi

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Ceylan Ertem, 5 yıldır kendisin takip ve taciz eden takıntılı hayranının kendisinden özür dilediğini açıkladı.

Ceylan Ertem, 5 yıldır kendisin takip ve taciz eden takıntılı hayranının kendisinden özür dilediğini açıkladı. Özür'e karşı şikayetini geri çekmediğini söyleyen Ertem, "Karşı taraf gelen tepkilerin de büyük katkısı ile; özür dileyip, bir daha asla yaklaşmayacağının sözünü verdi. Biz yine de gerekli işlemleri yaptık. Bir daha bu sıkıntının devam etmeyeceğini umuyorum" dedi.

Etiketler : Özür dileyip söz verdi Ceylan Ertem Özür TACİZ
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