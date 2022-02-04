Özür dileyip söz verdi

Ceylan Ertem, 5 yıldır kendisin takip ve taciz eden takıntılı hayranının kendisinden özür dilediğini açıkladı. Özür'e karşı şikayetini geri çekmediğini söyleyen Ertem, "Karşı taraf gelen tepkilerin de büyük katkısı ile; özür dileyip, bir daha asla yaklaşmayacağının sözünü verdi. Biz yine de gerekli işlemleri yaptık. Bir daha bu sıkıntının devam etmeyeceğini umuyorum" dedi.