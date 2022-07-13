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13 Temmuz 2022 Çarşamba 10:30:00 - Güncelleme:13 Temmuz 2022 Çarşamba 10:30:00

Özülkü muhtar adayı oluyor

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Metin Özülkü, Reyhan Karaca, Ümit Sayın, Jale, Sibel Alaş'tan oluşan "Şimdi 90'lar", Bodrum Turgutreis'teki Rammos Otel'de sahne aldılar

Metin Özülkü, Reyhan Karaca, Ümit Sayın, Jale, Sibel Alaş'tan oluşan "Şimdi 90'lar", Bodrum Turgutreis'teki Rammos Otel'de sahne aldılar. İzleyenler konserin sonunda Metin Özülkü'ye "Muhtar adayı ol, oy verelim" tezahüratı yaptı. Bunun üzerine Özülkü, "25 yıldır yaz aylarını Turgutreis - Akyarlar'daki evimizde geçiriyoruz. Madem istiyorsunuz, muhtarlığa adaylığımı koyacağım" dedi.

Etiketler : muhtar adayı Metin Özülkü Bodrum Turgutreis
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