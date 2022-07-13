Özülkü muhtar adayı oluyor
Metin Özülkü, Reyhan Karaca, Ümit Sayın, Jale, Sibel Alaş'tan oluşan "Şimdi 90'lar", Bodrum Turgutreis'teki Rammos Otel'de sahne aldılar
Metin Özülkü, Reyhan Karaca, Ümit Sayın, Jale, Sibel Alaş'tan oluşan "Şimdi 90'lar", Bodrum Turgutreis'teki Rammos Otel'de sahne aldılar. İzleyenler konserin sonunda Metin Özülkü'ye "Muhtar adayı ol, oy verelim" tezahüratı yaptı. Bunun üzerine Özülkü, "25 yıldır yaz aylarını Turgutreis - Akyarlar'daki evimizde geçiriyoruz. Madem istiyorsunuz, muhtarlığa adaylığımı koyacağım" dedi.