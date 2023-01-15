Öznur Serçeler dil eğitimi alacak

Mert Ramazan Demir ve Afra Saraçoğlu'nun başrolünü paylaştığı 'Yalı Çapkını' dizisinde yer alan oyuncu Öznur Serçeler, İtalyanca ve Almanca dersleri almaya başladığını söyledi. Türk dizilerinin dünya genelinde popüler olmasından dolayı dil öğreneceğini belirtti. Serçeler, "Artık bizim projelerimiz, yurt dışındaki seyirciler ve yapımcılar tarafından takip ediliyor. Bizim oyuncularımız da uluslararası işlerde bulunuyorlar, İngilizce konuşuyorlar. Bu harika bir şey" dedi.

