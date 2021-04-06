Özgüvensizliğimden oyuncu olamadım

Cemiyet hayatının genç temsilcilerinden Ceylan Çapa, oyunculuğa yeşil ışık yaktı. Yıllardır oyunculuk için teklifler aldığını ancak özgüveni olmadığını ve başarısızlıktan korktuğu için 'evet' demediğini söyleyen Çapa, artık dizilerde oynamaya sıcak baktığını söyledi. Çapa, artık başarısız olmaktan korkmadığını ifade etti.

