Özgürlüğü Youtube'da buldu

Uzun süredir oyunculuk yapmayan Merve Boluğur, Youtuber olma yolunda ilerliyor. Geçen aylarda açtığı kanalında yaptığı açıklamalarla gündem olan Boluğur, platformu iş olarak görmediğini söyledi. Oyuncu, ''Özgürlüğüme çok düşkünüm. Keyif olarak yapacağım alanlarda olmayı severim. Kendimi ifade ettiğim bir platform'' açıklamasını yaptı.

