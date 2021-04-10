Özge Ulusoy, 5 yıl sonra yeniden güldürecek

Son olarak 'Geniş Aile 2: Her Türlü' adlı sinema filminde rol alan Özge Ulusoy, yine komedi bir filmle yer alacağını söyledi. 5 yıl aradan sonra setlere dönmenin mutluluğunu yaşayan Ulusoy, "Romantik komedi tadında bir film olacak. Yıllardır güzel bir projede rol almak istiyordum. Bu tamamen içime çok sindi" dedi. Ulusoy, çekimlerin başladığını da sözlerine ekledi. Recep ASLAN

