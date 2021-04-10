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10 Nisan 2021 Cumartesi 12:00:00 - Güncelleme:10 Nisan 2021 Cumartesi 12:00:00

Özge Ulusoy, 5 yıl sonra yeniden güldürecek

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Son olarak 'Geniş Aile 2: Her Türlü' adlı sinema filminde rol alan Özge Ulusoy, yine komedi bir filmle yer alacağını söyledi.

Son olarak 'Geniş Aile 2: Her Türlü' adlı sinema filminde rol alan Özge Ulusoy, yine komedi bir filmle yer alacağını söyledi. 5 yıl aradan sonra setlere dönmenin mutluluğunu yaşayan Ulusoy, "Romantik komedi tadında bir film olacak. Yıllardır güzel bir projede rol almak istiyordum. Bu tamamen içime çok sindi" dedi. Ulusoy, çekimlerin başladığını da sözlerine ekledi. Recep ASLAN

Etiketler : özge ulusoy geniş aile 2 komedi filmi
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