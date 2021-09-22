Özge, soluğu Kıbrıs'ta aldı

TRT'nin 'Kıbrıs Zafere Doğru' dizisinin çekimleri için Kıbrıs'ta olan Serkan Çayoğlu'na sevgilisi Özge Gürel sürpriz yaptı. Oyuncu, uzun yıllardır birlikte olduğu Çayoğlu'nun hasretine dayanamayarak Gürel, soluğu Kıbrıs'ta aldı. Gürel, Çayoğlu'nun Kıbrıs'a gittiği ilk gün paylaşım yapmış ve éŞimdiden özledim" notunu düşmüştü.

