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22 Eylül 2021 Çarşamba 16:30:00 - Güncelleme:22 Eylül 2021 Çarşamba 16:30:00

Özge, soluğu Kıbrıs'ta aldı

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TRT'nin 'Kıbrıs Zafere Doğru' dizisinin çekimleri için Kıbrıs'ta olan Serkan Çayoğlu'na sevgilisi Özge Gürel sürpriz yaptı.

TRT'nin 'Kıbrıs Zafere Doğru' dizisinin çekimleri için Kıbrıs'ta olan Serkan Çayoğlu'na sevgilisi Özge Gürel sürpriz yaptı. Oyuncu, uzun yıllardır birlikte olduğu Çayoğlu'nun hasretine dayanamayarak Gürel, soluğu Kıbrıs'ta aldı. Gürel, Çayoğlu'nun Kıbrıs'a gittiği ilk gün paylaşım yapmış ve éŞimdiden özledim" notunu düşmüştü.

Etiketler : TRT Kıbrıs Zafere Doğru Kıbrıs Serkan Çayoğlu Özge Gürel
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