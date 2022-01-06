Özge jüri koltuğunda

TÜRSAK Vakfı işbirliğinde gerçekleştirilen DenizBank İlk Senaryo İlk Film Yarışması'nda jüride görev üstlenecek isimler belirlendi. Başkanlığını Abdullah Oğuz'un yapacağı yarışma jürisinde oyuncu Kaan Yıldırım, senarist Zafer Külünk, oyuncu Özge Gürel ve Burcu Hancı üye olarak yer alacak. Yarışmada aynı zamanda çevrim içi etkinliklere senaryo yazmak isteyen herkes, deneyimli yönetmen ve senaristlerin eğitimlerinden ücretsiz faydalanabilecek.