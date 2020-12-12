12 Aralık 2020 Cumartesi 20:49:00 - Güncelleme:13 Aralık 2020 Pazar 10:01:00
Özcan Deniz ve İrem Helvacıoğlu 'Seni Çok Bekledim' ile ekrana hazır!
Erzincan ve İstanbul'un ardından Katar'da çekimleri devam eden “Seni Çok Bekledim”in ilk tanıtımı önceki akşam yayımlandı.
Özcan Deniz ve İrem Helvacıoğlu'nun başrol oynadığı Seni Çok Bekledim dizisinde, Kadir (Özcan Deniz) ve Ayliz’in (İrem Helvacıoğlu) tutkulu aşkını anlatacak.
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