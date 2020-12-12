  • BIST
    1370.7
  • Dolar
    7,8449
  • Euro
    9,5103
  • Altın
    463,8000
İstanbul
12 / 15
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Légion Déshonore* Şeref ödülü 'ayıp' gibi gizlendi
Uzay turizminde kullanılacaktı! Test uçuşu başarısızlıkla sonuçlandı
1700 yaşındaki 'Kybele' ana vatanına döndü
Bakan Soylu: Örgüte istihbarat sağlayan adamlara göz yummuyoruz
'Son 18 yılda 3 bin 605 sağlık tesisini tamamladık'
Bakan Soylu'dan Yunanistan'a göçmenlere yönelik 'insanlık dışı muamele' tepkisi
'Deprem ve kentsel dönüşüm siyaset üstü bir konudur'
Ermenistan güçleri Dağlık Karabağ'da ateşkesi ihlal etti
Twitter, Squad'ı satın alıp kapattı
Burak Yamantürk ve Özge Özpirinçci'den ilginç kare!
Özcan Deniz ve İrem Helvacıoğlu 'Seni Çok Bekledim' ile ekrana hazır!
Demet Akalın koronavirüs aşısı için Bakanlığa isim yazdırdı
Hamileler, evdekiler dahil insanlarla teması sıfırlamalı
Bakan Çavuşoğlu: Mesnetsiz açıklamaların kabul edilemez
Sağlık Bakanı Koca açıkladı... İşte 12 Aralık koronavirüs tablosu
Bugün burçları neler bekliyor? 13 Aralık 2020 Pazar günlük burç yorumları
ABD'de Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 300 bini geçti
Başsavcılıktan çarpıcı rapor: FETÖ 40 yıldır TSK'da
İngiliz bakandan Türk SİHA itirafı
Başkan Erdoğan: Kiralarda düzenlemeye gidiyoruz
İran'ın küstah tehditlerine AK Parti'den sert tepki
Karayılan'dan tarihi itiraf!
ABD casus uydusunu uzaya yolladı
ABD Senatosu, Türkiye'ye yaptırımın önünü açan yasayı kabul etti
12 Aralık 2020 Cumartesi 20:49:00 - Güncelleme:13 Aralık 2020 Pazar 10:01:00

Özcan Deniz ve İrem Helvacıoğlu 'Seni Çok Bekledim' ile ekrana hazır!

ABONE OL

Erzincan ve İstanbul'un ardından Katar'da çekimleri devam eden “Seni Çok Bekledim”in ilk tanıtımı önceki akşam yayımlandı.

Özcan Deniz ve İrem Helvacıoğlu'nun başrol oynadığı Seni Çok Bekledim dizisinde, Kadir (Özcan Deniz) ve Ayliz’in (İrem Helvacıoğlu) tutkulu aşkını anlatacak.

Etiketler : Özcan Deniz İrem Helvacıoğlu Seni Çok Bekledim dizi Seni Çok Bekledim Ayliz Seni Çok Bekledim Kadir
2020'de Twitter'in gündemi Uraz Kaygılaroğlu oldu

2020'de Twitter'in gündemi Uraz Kaygılaroğlu oldu
Deniz Akkaya rengarenk halleriyle dikkat çekti

Deniz Akkaya rengarenk halleriyle dikkat çekti
Dedikodu cildinizi yaşlandırır

Dedikodu cildinizi yaşlandırır
Zara'dan arabesk şarkılara yeni bir yorum

Zara'dan arabesk şarkılara yeni bir yorum
Burcu Esmersoy'un Kapadokya pozları

Burcu Esmersoy'un Kapadokya pozları
Modacı Gülşah Saraçoğlu canlı yayını bastı! Küfürler yağdırdı...

Modacı Gülşah Saraçoğlu canlı yayını bastı! Küfürler yağdırdı...
Rafet El Roman eski eşi Tuğba Altıntop'un sözlerini yalanladı! 'Öyle bir şey olmadı'

Rafet El Roman eski eşi Tuğba Altıntop'un sözlerini yalanladı! 'Öyle bir şey olmadı'
Menajerimi Ara'ya konuk olan İrem Derici'den oyunculuk açıklaması: Şarkıcılıktan iyi

Menajerimi Ara'ya konuk olan İrem Derici'den oyunculuk açıklaması: Şarkıcılıktan iyi
Acun Ilıcalı'dan Okan Kurt'a Survivor teklifi

Acun Ilıcalı'dan Okan Kurt'a Survivor teklifi

EN ÇOK OKUNAN HABERLER