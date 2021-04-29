Özcan Deniz: Oğlumdan haber alamıyorum

Özcan Deniz, oğlu Kuzey'in velayet davası için karşı karşıya geldiği eski eşi Feyza Aktan hakkında suç duyurusunda bulundu. Eski eşinin oğlu Kuzey'i kendisine göstermediğini iddia eden Özcan Deniz, savcılığa sunduğu dilekçede oğlundan haber alamadığını belirtti. Savcılık çıkışı soruları yanıtlayan Deniz, oğlu Kuzey'in bugün doğum günü olduğunu ve kendisini göremediğini söyledi ve ekledi: "Güvenlik kamerasından bazı görüntüler gördüm, tedirgin oldum. Onlar bende kalsın. Savcılığa sunduk. Oğlumun bugün doğum günü. Oğlumu ayda dört kere görüyorum."

