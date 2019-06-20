20 Haziran 2019 11:00 | Perşembe
Özcan Deniz ile eşi Feyza Aktan boşanıyor mu?
Geçtiğimiz yıl evlenen Feyza Aktan ve Özcan Deniz son zamanlarda boşanacakları iddialarıyla gündemde... Deniz'in sosyal medya hesabından paylaştığı Babalar Günü mesajı da bu iddiaları güçlendirdi.
Özcan Deniz ile Feyza Aktan geçtiğimiz sene Deniz'in Zekeriyaköy'deki villasında sade bir törenle dünyaevine girmişti. Ünlü çift son zamanlarda boşanacakları iddialarıyla gündemde.
Mayıs 2018'de oğulları Kuzey'i kucaklarına alan çiftten kötü haber geldi! Ünlü şarkıcının Babalar Günü'nde Instagram hesabından yaptığı paylaşım boşanma iddialarını güçlendirdi.
- MAGAZİN
- SPOR
- YAŞAM
- SANAT