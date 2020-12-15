15 Aralık 2020 Salı 00:05:00 - Güncelleme:15 Aralık 2020 Salı 22:19:00
Özcan Deniz: En zoru da oğlumu özlemek
Özcan Deniz, oğlu Kuzey'e duyduğu özlemi sosyal medyadan dile getirdi.
‘Seni Çok Bekledim’ dizisinin çekimleri için bir süredir Katar'ın başkenti Doha’da bulunan Özcan Deniz, oğlu Kuzey’e duyduğu özlemi sosyal medyadan dile getirdi. Oğluyla çekilmiş karesini yayımlayan Deniz, "En zoru seni özlemek. Kokuna tüm dünya feda’’ mesajını yazdı.
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