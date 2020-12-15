Özcan Deniz: En zoru da oğlumu özlemek

Özcan Deniz: En zoru da oğlumu özlemek

‘Seni Çok Bekledim’ dizisinin çekimleri için bir süredir Katar'ın başkenti Doha’da bulunan Özcan Deniz, oğlu Kuzey’e duyduğu özlemi sosyal medyadan dile getirdi. Oğluyla çekilmiş karesini yayımlayan Deniz, "En zoru seni özlemek. Kokuna tüm dünya feda’’ mesajını yazdı.