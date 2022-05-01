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01 Mayıs 2022 Pazar 11:17:00 - Güncelleme:01 Mayıs 2022 Pazar 11:28:00

özcan Deniz bu bayramda isyanlarda

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Özcan Deniz ve Feyza Aktan arasındaki sular durulmuyor. Müzisyen, oğlu Kuzey'in 4'üncü doğum gününde, "Yine aylardan nisan, yine sen benden uzaklara kaçırıldın ve yine kötüler konseyi bir şeylerin peşinde!" diyerek isyan etti.

Özcan Deniz ve Feyza Aktan arasındaki sular durulmuyor. Müzisyen, oğlu Kuzey'in 4'üncü doğum gününde, "Yine aylardan nisan, yine sen benden uzaklara kaçırıldın ve yine kötüler konseyi bir şeylerin peşinde!" diyerek isyan etti.

Feyza Aktan'dan olaylı bir şekilde boşanan Özcan Deniz, eski eşine ateş püskürdü. Oğlu Kuzey'in 4. yaş gününde kendisinden kaçırıldığını söyledi. Sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Özcan Deniz, "Zalimlik bu sene de sahnelendi" diyerek şu ifadelere yer verdi. "Aynı oyun tekrar sahnelendi. Yine aylardan nisan, yine sen benden uzaklara kaçırıldın ve yine kötüler konseyi bir şeylerin peşinde! Muhtemelen geçen yıl olduğu gibi, Anneler Günü için de bir Instagram şovu hazırlanıyor." Feyza Aktan'a tepki gösteren Özcan Deniz: "Bana en azından bir hazırlık yapma şansı bile tanınmadı. Ben burada, odanın olduğu, oyuncaklarının olduğu, arkadaşlarının ve seni seven onca insanın olduğu evinde bekliyorum oğlum seni. 3 haftadır göremiyorum seni. Senden özür diliyorum bu cesareti onlara baştan verdiğim için.

Mutlu yaşlar oğlum

Önce doğum günü hazırlıkların bana "göndereceğim" diye yaptırıldı, sonra kanunlara ve bize verilen haklara bile karşı gelerek götürüldün. Tıpkı geçen doğum gününde yapıldığı gibi. Dedim ya 'aynı film oynanıyor'. Seni çok ama çok seviyorum oğlum. Mutlu yaşlar."

Etiketler : özcan Deniz Mutlu yaşlar oğlum Feyza Aktan Kuzey
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