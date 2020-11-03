Deniz Bulutsuz'un Ozan Güven tarafından darp edildiği iddiası uzun süre konuşulmuştu. Bulutsuz aylar sonra objektiflere arkadaşları ile bir mekanda otururken yansıdı. Snob Magazin tarafından görüntülendiğini fark eden Deniz Bulutsuz, koşar adım mekanın iç tarafına girdi. Ardından çıkış yapan Bulutsuz, "Dava süreci devam ediyor, konuşmayacağım" diyerek sessiz kalmayı tercih etti.