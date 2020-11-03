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03 Kasım 2020 Salı 17:02:00 - Güncelleme:04 Kasım 2020 Çarşamba 09:22:00

Ozan Güven'in darp ettiği iddia edilen Deniz Bulutsuz aylar sonra ortaya çıktı

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Oyuncu Ozan Güven'in darp ettiği iddia edilen Deniz Bulutsuz, aylar sonra ilk kez Nişantaşı'nda objektiflere takıldı.

Deniz Bulutsuz'un Ozan Güven tarafından darp edildiği iddiası uzun süre konuşulmuştu. Bulutsuz aylar sonra objektiflere arkadaşları ile bir mekanda otururken yansıdı. Snob Magazin tarafından görüntülendiğini fark eden Deniz Bulutsuz, koşar adım mekanın iç tarafına girdi. Ardından çıkış yapan Bulutsuz, "Dava süreci devam ediyor, konuşmayacağım" diyerek sessiz kalmayı tercih etti.

Etiketler : Deniz Bulutsuz iddia darp Ozan Güven
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