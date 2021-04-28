Oyunculuktan vazgeçerim botokstan vazgeçmem

Konuk olarak yer aldığı 'Menajerimi Ara' dizisinden sonra çok sayıda oyunculuk teklifi alan İrem Derici, oyunculuğa uzak. Bu konuda yeteneğinin olmadığını belirten popçu, botokssuz bir suratı olması gerektiği için kamera önüne geçmek istemediğini söyledi. "Oyunculuk için botokstan vazgeçemem" diyen Derici, "Ancak Brad Pitt'ten teklif gelirse vazgeçerim" espirisini yaptı.

