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27 Ağustos 2022 Cumartesi 18:04:00 - Güncelleme:27 Ağustos 2022 Cumartesi 18:04:00

Oyunculuk serüveni çocuklukta başlamış

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'Mahkum' dizisinin başrolünde yer alan Onur Tuna "Oyunculuk çok küçük yaşlarda başladı.

Eğitimci bir ailem olduğu için, sanatsal sahne çalışmalarının içerisinde yer aldım. 14 yaşımdan beri gitar çalıyorum, yirmili yaşlardan beri de piyano çalıyorum; dolayısıyla başka bir şey yapmayı düşünmedim" dedi. Oyunculukta ilgili olarak Onur Tuna, "Sevilmeden yapılabilecek bir iş olduğunu da düşünmüyorum. Bence o serüven, o iç aksiyon insanın içinde varsa zaten oyunculuğa bir şekilde kendini eviriyor. Bu serüven içerisinde oyunculuğu elimden geldiğince geliştirmeye, dönüştürmeye ve evirmeye çalışıyorum" diye konuştu.


Etiketler : onur tuna mahkum dizi gitar
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