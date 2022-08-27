Oyunculuk serüveni çocuklukta başlamış

Eğitimci bir ailem olduğu için, sanatsal sahne çalışmalarının içerisinde yer aldım. 14 yaşımdan beri gitar çalıyorum, yirmili yaşlardan beri de piyano çalıyorum; dolayısıyla başka bir şey yapmayı düşünmedim" dedi. Oyunculukta ilgili olarak Onur Tuna, "Sevilmeden yapılabilecek bir iş olduğunu da düşünmüyorum. Bence o serüven, o iç aksiyon insanın içinde varsa zaten oyunculuğa bir şekilde kendini eviriyor. Bu serüven içerisinde oyunculuğu elimden geldiğince geliştirmeye, dönüştürmeye ve evirmeye çalışıyorum" diye konuştu.





