Oyunculuk için garsonluk yaptım

Kuzey Yıldızı'nda rol alan genç yıldız Korcan Kol, oyunculuk yapabilmek için kağıt topladığını söyledi. 13 yaşından beri setlerde olmak için otellerde çalıştığını, kağıt topladığını ve gece kulüplerinde garsonluk yaptığını anlatan Kol, ''Tek amacım oyunculuk mesleğine giden bu yolda kendi emeğimle yolumu aydınlatmaktı, bu yüzden çalışmak ayıp değil" diye konuştu.

