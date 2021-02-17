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17 Şubat 2021 Çarşamba 09:56:00 - Güncelleme:17 Şubat 2021 Çarşamba 13:42:00

Oyunculuk için garsonluk yaptım

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Kuzey Yıldızı'nda rol alan genç yıldız Korcan Kol, oyunculuk yapabilmek için kağıt topladığını söyledi.

Kuzey Yıldızı'nda rol alan genç yıldız Korcan Kol, oyunculuk yapabilmek için kağıt topladığını söyledi. 13 yaşından beri setlerde olmak için otellerde çalıştığını, kağıt topladığını ve gece kulüplerinde garsonluk yaptığını anlatan Kol, ''Tek amacım oyunculuk mesleğine giden bu yolda kendi emeğimle yolumu aydınlatmaktı, bu yüzden çalışmak ayıp değil" diye konuştu.

Etiketler : kuzey yıldızı korcan kol oyunculuk
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