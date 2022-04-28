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28 Nisan 2022 Perşembe 06:31:00 - Güncelleme:28 Nisan 2022 Perşembe 10:46:00

Oyunculuk beni korkutuyor

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Manken Şevval Şahin, oyunculuk teklifleri aldığını söyledi. Nişantaşı'nda görüntülen Şahin, "İki kere oyunculuk teklifi geldi ama bu işe girmekten korktum. Öncelikle düzgün bir eğitim almak isterim. Oyunculuk yapmam demiyorum, olabilir" diye konuştu.

Manken Şevval Şahin, oyunculuk teklifleri aldığını söyledi. Nişantaşı'nda görüntülen Şahin, "İki kere oyunculuk teklifi geldi ama bu işe girmekten korktum. Öncelikle düzgün bir eğitim almak isterim. Oyunculuk yapmam demiyorum, olabilir" diye konuştu. Eski erkek arkadaşı Yiğit Marcus Aral tarafından tehdit aldığı iddia edilen Şahin, "Tehdit falan etmiyor. O da ben de kendi hayatımıza bakıyoruz. Dava falan açmadım. Şantaj haberleri tamamen yalan" diye konuştu. Türkçesi zaman zaman sosyal medya kullanıcıları tarafından eleştirilen Şahin, "Şu an kendi kendimi geliştiriyorum. Türkçe kitaplar okuyorum. Diksiyon eğitimi almadım ama alabilirim" dedi.

Etiketler : Oyunculuk beni korkutuyor Yiğit Marcus Aral Manken Şevval Şahin
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