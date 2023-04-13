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13 Nisan 2023 Perşembe 17:03:00 - Güncelleme:13 Nisan 2023 Perşembe 17:03:00

Oyunculuğun dinamikleri var

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Hülya Avşar, bu kez sektöre genç oyuncular kazandıracak.

Büşra Pekin ve Zafer Algöz ile birlikte 'Yıldız De Bana' yarışmasında jüri olan Hülya Avşar, bu kez sektöre genç oyuncular kazandıracak. Avşar Kızı, oyunculukla ilgili dikkat çekici sözler sarf etti. Avşar, "Oyunculuk dediğin sadece bir rol içine girmek değil. Dans edebilmelisin ya da şarkı söyleyebilir misin? Çünkü günün birinde müzikalde de oynayabilirsin... Oyunculuğun çok fazla dinamiği var. Bu detayların da olması önemli" dedi.

Etiketler : hülya avşar yıldız de bana yarışma oyucu

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