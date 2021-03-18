Oyunculuğa küstü

Aleyna Tilki'nin rol aldığı 'İşte Bu Benim Masalım' dizisi, istenilen ilgi göremeyince final yapılmasına karar verildi. Duruma üzülen Aleyna, "Oyunculuk denilemez aslında ben bir müzikalde oynadım. Ve geriye dönüp baktığım da iyi ki bu projede yer almışım diyorum. Ama oyunculuğa dair bir kariyerim olmayacak'' dedi.

