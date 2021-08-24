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24 Ağustos 2021 Salı 14:00:00 - Güncelleme:24 Ağustos 2021 Salı 14:00:00

Oyunculuğa göz kırptı

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'Gel Artık' ve 'Sana Saklandı Ruhum' şarkılarıyla müzik listelerinde yer alan Ekin Ekinci, oyunculuğa yeşil ışık yaktı.

'Gel Artık' ve 'Sana Saklandı Ruhum' şarkılarıyla müzik listelerinde yer alan Ekin Ekinci, oyunculuğa yeşil ışık yaktı. Yeni teklisi 'Beni Bana Sor'u müzikseverlerle buluşturan Ekinci, 'Menajerimi Ara' dizisinde de konuk oyuncu olarak yer almıştı. Oyunculuğu da şarkıcılığı ile birlikte yürütebileceğini belirten şarkıcı, "Hem sahnede şarkı söylemek hem de oyunculuğu olabildiğince gündemde tutmak istiyorum. Şu anda gelen teklifleri değerlendiriyorum. Ama ilk hedefim bir sinema filmi" dedi.

Etiketler : 'Gel Artık Sana Saklandı Ruhum Ekin Ekinci
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