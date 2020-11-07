Oyuncu Yılmaz Erdoğan'dan sürpriz proje... Deneyimlerini anlatacak

Oyuncu Yılmaz Erdoğan, 'Öğrence' adlı programıyla TRT 2 ekranlarında yönetmen ve oyuncu olarak tüm birikimini izleyicileriyle paylaşacak. Bir sınıf ortamında geçen programda oyuncu, senaryo yazarlığı alanına meraklı gençlere de yol gösterecek.

