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07 Kasım 2020 Cumartesi 15:04:00 - Güncelleme:07 Kasım 2020 Cumartesi 15:03:00

Oyuncu Yılmaz Erdoğan'dan sürpriz proje... Deneyimlerini anlatacak

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Oyuncu Yılmaz Erdoğan, yeni bir programla seyirci karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

Oyuncu Yılmaz Erdoğan, 'Öğrence' adlı programıyla TRT 2 ekranlarında yönetmen ve oyuncu olarak tüm birikimini izleyicileriyle paylaşacak. Bir sınıf ortamında geçen programda oyuncu, senaryo yazarlığı alanına meraklı gençlere de yol gösterecek.

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