Oyuncu Özge Borak'tan mağara paylaşımı: Cennet çukurunu görmek için cehennemin dibine iniyorsunuz
Sosyal medyayı aktif olarak kullanan oyuncu Özge Borak Instagram hesabından mağara ziyaretlerine ilişkin yaptığı paylaşıma 'Cennet çukurunu görmek için cehennemin dibine iniyorsunuz' notunu düştü.
Oyuncu Özge Borak, Instagram hesabı üzerinden bir süre önce gerçekleştirdiği mağara ziyaretine dair paylaşımda bulundu.
Borak, mağarada başından geçenleri takipçileriyle paylaştı. Oyuncu, fotoğrafların altına şu notu düştü: “Şu mağaraları gezerken ne düşündüm acaba? ‘Mağaralar benden sorulur’ filan mı dedim içimden? Bazı duruşlar öyle diyor. O değil de cennet çukurunu görmek için cehennemin dibine iniyorsunuz, net! Bir de düşmeden dönene ödül vermeliler. Büyük düştüm he he"
- Oyuncu Özge Borak'tan mağara paylaşımı: Cennet çukurunu görmek için cehennemin dibine iniyorsunuz
- Ricky Martin, oyuncu Demet Özdemir'i Instagram'da takibe aldı
- Ünlü fenomen Reynmen, motosiklet kazası geçirdi
- Ünlü gitarist Jack Sherman hayatını kaybetti
- Erkan Kolçak Köstendil'in eşi Cansu Tosun 1 aylık bebeğiyle poz verdi: Benim yeni öğretmenim