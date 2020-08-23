Oyuncu Özge Borak'tan mağara paylaşımı: Cennet çukurunu görmek için cehennemin dibine iniyorsunuz

Oyuncu Özge Borak, Instagram hesabı üzerinden bir süre önce gerçekleştirdiği mağara ziyaretine dair paylaşımda bulundu.



Borak, mağarada başından geçenleri takipçileriyle paylaştı. Oyuncu, fotoğrafların altına şu notu düştü: “Şu mağaraları gezerken ne düşündüm acaba? ‘Mağaralar benden sorulur’ filan mı dedim içimden? Bazı duruşlar öyle diyor. O değil de cennet çukurunu görmek için cehennemin dibine iniyorsunuz, net! Bir de düşmeden dönene ödül vermeliler. Büyük düştüm he he"