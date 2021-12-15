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15 Aralık 2021 Çarşamba 18:30:00 - Güncelleme:15 Aralık 2021 Çarşamba 18:30:00

Oyuncu olmaya metroda karar vermiş

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Kaan Urgancıoğlu'yla başrolünü paylaştığı 'Yargı' dizisindeki oyunculuğuyla dikkat çeken Pınar Deniz, Elle dergisi için objektif karşısına geçti.

Kaan Urgancıoğlu'yla başrolünü paylaştığı 'Yargı' dizisindeki oyunculuğuyla dikkat çeken Pınar Deniz, Elle dergisi için objektif karşısına geçti. Mesleğe nasıl adım attığı sorulan Deniz, "Bir metroda arkadaşıma ağlayarak izlediğim filmi anlatırken başladı diyebilirim. İdealist bir kafa yapısına sahiptim ve teklif gelmesine rağmen asla oyuncu olmayı düşünmüyordum" dedi.

'ZENGİN YA DA ÜNLÜ OLMALIYIM'

Oyuncu sözlerini şöyle sürdürdü: "O dönem Blood Diamond filmini izleyip ertesi gün ağlayarak 'Benim bu dünyayı, bu çocukları kurtarmam lazım. Bunun için ya çok zengin ya da çok ünlü olmam gerekiyor' demiştim. Romantik bir düşünce olsa da, bu duygu beni şu an olduğum kişi yaptı."

Etiketler : Kaan Urgancıoğlu Blood Diamond filmi Pınar Deniz
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