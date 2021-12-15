Oyuncu olmaya metroda karar vermiş

Kaan Urgancıoğlu'yla başrolünü paylaştığı 'Yargı' dizisindeki oyunculuğuyla dikkat çeken Pınar Deniz, Elle dergisi için objektif karşısına geçti. Mesleğe nasıl adım attığı sorulan Deniz, "Bir metroda arkadaşıma ağlayarak izlediğim filmi anlatırken başladı diyebilirim. İdealist bir kafa yapısına sahiptim ve teklif gelmesine rağmen asla oyuncu olmayı düşünmüyordum" dedi.



'ZENGİN YA DA ÜNLÜ OLMALIYIM'

Oyuncu sözlerini şöyle sürdürdü: "O dönem Blood Diamond filmini izleyip ertesi gün ağlayarak 'Benim bu dünyayı, bu çocukları kurtarmam lazım. Bunun için ya çok zengin ya da çok ünlü olmam gerekiyor' demiştim. Romantik bir düşünce olsa da, bu duygu beni şu an olduğum kişi yaptı."