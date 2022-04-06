Oyuncu keşfetmeyi bilmeli

Oscar ödüllü Fransız yazar Florian Zeller'ın yazdığı 'Anne' oyunuyla tiyatroseverlerin karşısına çıkmaya hazırlanan Sevda Erginci, Re Touch Mag dergisine konuştu. Bir oyuncunun dikkat etmesi gereken noktalara değinen Erginci, ''Bedenini, sesini kullanmayı bilmeli, merak etmeli ve keşfetmeyi asla bırakmamalıdır. Bu ciddi bir çalışma gerektirir" dedi. Kendisi gibi oyuncu olan Yılmaz Kunt ile arkadaş olan Erginci, aşkı ise şöyle tanımladı: "Benim için yuvada hissetmek gibi bir şey herhalde. Aşk benim hayatımın neşeli ve pozitif tarafı diyebilirim."