Öykü Karayel Can Bonomo çifti bebek bekliyor
Kaynak: Akşam
Şarkıcı Can Bonomo ile oyuncu eşi Öykü Karayel 2 yıllık birlikteliklerinin ardından dünya evine girmişti. Gözlerin çevrildiği çiftten sonunda müjdeli haber geldi. Gelen son dakika haberine göre Karayel ve Bonomo çifti bebek bekliyor.
Oyuncu Öykü Karayel ile şarkıcı Can Bonomo, 2 yıllık beraberlikten sonra 2018 yılında dünyaevine girmişti. Çiftten güzel haber geldi, Karayel'in 1.5 aylık hamile olduğu öğrenildi.
11 Temmuz 2018’de Maçka Küçükçiftlik Park’ta düzenlenen bir törenle evlenen çift, birkaç gün sonra Çeşme’de keyifli bir yaz düğünü yapmıştı. Hürriyet'in haberine göre; çifti şimdi de bebek heyecanı sarmış.
"BU TÜR ŞEYLERİN DOĞAL BİR SAATİ VAR"
1.5 aylık hamile olan Öykü Karayel, bir röportajında “Ne zaman anne olacaksınız” sorusuna, “Bu tür şeylerin doğal bir saati var. Asla aşırı evlenmek isteyen ya da evlenmem diyen biri olmadım. Can’la karşılaşınca her şey doğru gelmeye başladı” diye yanıt vermişti. Çift için o saat geldi belli ki... Mutlu evliliklerini bir bebekle taçlandırmak isteyen çifti kutluyor ve bebeklerini sağlıkla kucaklarına almalarını temenni ediyorum.
- Öykü Karayel Can Bonomo çifti bebek bekliyor
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