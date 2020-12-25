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25 Aralık 2020 Cuma 23:35:00 - Güncelleme:26 Aralık 2020 Cumartesi 10:06:00

Öykü Çelik: Ünlüyüz diye zengin sanıyorlar

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Geçtiğimiz günlerde yaptığı 'mini etek' açıklamasıyla gündem olan oyuncu Öykü Çelik, hakkında bilinmeyenlerini anlattı.

YouTube’da yayınlanan ‘Masa’ programına konuk olan Öykü Çelik, “Herkes şöhretli insanların zengin olduğunu sanıyor. Yok öyle bir dünya. Ben kiramı ödeyebilmek için kredi çektiğimi biliyorum. Bu tecrübeleri de yaşadım. Ama parasızlık benden hiçbir şey götürmedi” dedi. Öte yandan oyuncu, önceki gün yolda gördüğü yaralı kargayı veterinere götürürken görüntülendi.

Etiketler : Öykü Çelik Masa programı magazin
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