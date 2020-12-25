Öykü Çelik: Ünlüyüz diye zengin sanıyorlar

YouTube’da yayınlanan ‘Masa’ programına konuk olan Öykü Çelik, “Herkes şöhretli insanların zengin olduğunu sanıyor. Yok öyle bir dünya. Ben kiramı ödeyebilmek için kredi çektiğimi biliyorum. Bu tecrübeleri de yaşadım. Ama parasızlık benden hiçbir şey götürmedi” dedi. Öte yandan oyuncu, önceki gün yolda gördüğü yaralı kargayı veterinere götürürken görüntülendi.