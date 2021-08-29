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29 Ağustos 2021 Pazar 15:00:00 - Güncelleme:29 Ağustos 2021 Pazar 15:00:00

Otostop çektiği gençle sahnede

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Hande Yener, önceki akşam Alaçatı'daki Şerefe adlı mekanda hayranlarıyla bir araya geldi.

Hande Yener, önceki akşam Alaçatı'daki Şerefe adlı mekanda hayranlarıyla bir araya geldi. Geçtiğimiz günlerde konsere giderken aşırı trafiği görünce çözümü otostop çekmekte bulan Yener, motorsikletin sahibi Erdal Ünal'ı sahneye davet ederek birlikte 'Naber' adlı şarkısını söylediler. Şarkıcı o anları, "Yolda bulduğum arkadaşım Erdal Ünal, davetimi kırmadı geldi. Sahneye çıktı. Beraber şarkı bile söyledik" notuyla Instagram hesabından yayınladı.

Etiketler : Hande Yener Alaçat Şerefe Naber
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