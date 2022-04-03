Otobüs şoförüne saldırdı

Oyuncu Burak Yörük trafikte tartıştığı İETT şoförüne saldırdı. Oyuncu polisin tutmasına rağmen direksiyon başındaki şoföre ve otobüse yumruklar atarak küfürler sarf etti.

İlayda Alişan'la başrolünü paylaşacağı 'Bir Yaz Dizisi'yle ekranlarda boy göstermeye hazırlanan oyuncu Burak Yörük, trafikte olay çıkardı. Oyuncu, seyir halinde tartıştığı İETT şoförüne saldırdı. Yörük, direksiyon başındaki şoföre yumruklar atarak küfretti. Polis ekipleri olay yerine gelerek duruma müdahale etti. Emniyet güçleri tarafından sakinleştirilen Yörük, arkadaşının kullandığı araca binerek olay yerinden hızla uzaklaştı. Otobüs şoförü oyuncudan şikayetçi olduğunu söyledi. Bilinmeyen bir nedenden yaşanan tartışmada Yörük, polisin tutmasına rağmen sinirlerine hakim olamadı ve otobüsü yumruklamaya devam etti. Oyuncunun saldırı anlarını otobüsün içindeki bir yolcu tarafından anbean kayda alındı. Yörük'e sosyal medya kullanıcıları tepki gösterdi.