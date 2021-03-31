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31 Mart 2021 Çarşamba 13:00:00 - Güncelleme:31 Mart 2021 Çarşamba 13:00:00

Otizmli çocuklara umut olalım

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'Arka Sokaklar'da Ezgi karakterini oynayan Ela Yörüklü, bugün olan doğum günü vesilesiyle sevenlerini Türkiye Otistiklere Destek ve Eğitim Vakfı'na bağış yapmaya davet etti.

'Arka Sokaklar'da Ezgi karakterini oynayan Ela Yörüklü, bugün olan doğum günü vesilesiyle sevenlerini Türkiye Otistiklere Destek ve Eğitim Vakfı'na bağış yapmaya davet etti. Otizmli çocuklara minik de olsa bir katkı yapmak isteyen oyuncu, ''Bu doğum günümde bana verebileceğiniz en güzel hediye, otizmli çocuklar için yapacağınız bağışlar olacak'' duyurusunu yaptı.

Etiketler : Arka Sokaklar Ezgi karakteri Ela Yörüklü Otistiklere Destek ve Eğitim Vakfı
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