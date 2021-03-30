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30 Mart 2021 Salı 14:00:00 - Güncelleme:30 Mart 2021 Salı 14:00:00

Ötekileştirmediğimiz bir yıl olsun!

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'Masumlar Apartmanı'nda oynayan Ezgi Mola, doğum gününü erkek arkadaşı Mustafa Aksakallı ile kutladı.

'Masumlar Apartmanı'nda oynayan Ezgi Mola, doğum gününü erkek arkadaşı Mustafa Aksakallı ile kutladı. 37 yaşına giren Ezgi Mola, yeni yaşından temennilerini şu sözlerle dile getirdi: "Sevgi dolu, birbirimizi yargılamadığımız, ötekileştirmediğimiz , ayıplamadığımız, şiddetsiz, huzurlu bir yaş diliyorum kendime ve hepimize. Bana hep hissettirdiğiniz sevginiz için teşekkür ederim.''

Etiketler : Ezgi Mola doğum günü Masumlar Apartmanı
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