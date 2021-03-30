Ötekileştirmediğimiz bir yıl olsun!

'Masumlar Apartmanı'nda oynayan Ezgi Mola, doğum gününü erkek arkadaşı Mustafa Aksakallı ile kutladı. 37 yaşına giren Ezgi Mola, yeni yaşından temennilerini şu sözlerle dile getirdi: "Sevgi dolu, birbirimizi yargılamadığımız, ötekileştirmediğimiz , ayıplamadığımız, şiddetsiz, huzurlu bir yaş diliyorum kendime ve hepimize. Bana hep hissettirdiğiniz sevginiz için teşekkür ederim.''

