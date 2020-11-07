Osmantan Erkır ve eşi Hande Ergün 8 ay sonra AVM'de

Osmantan Erkır ve eşi Hande Ergün 8 ay sonra AVM'de

Kovid-19 salgını nedeniyle evinden dışarıya çıkmamaya özen gösterdiğini söyleyen ünlü sunucu Osmantan Erkır, “8 ay sonra AVM’ye geldik. Koronavirüs salgınına dikkat ediyoruz. Umarım ülkemiz ve tüm dünya bir an önce atlatırız” dedi.