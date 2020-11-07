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07 Kasım 2020 Cumartesi 11:58:00 - Güncelleme:07 Kasım 2020 Cumartesi 11:58:00

Osmantan Erkır ve eşi Hande Ergün 8 ay sonra AVM'de

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Yapımcı ve sunucu Osmantan Erkır, eşi Hande Ergün ile Akmerkez'de objektiflere yansıdı.

Kovid-19 salgını nedeniyle evinden dışarıya çıkmamaya özen gösterdiğini söyleyen ünlü sunucu Osmantan Erkır, “8 ay sonra AVM’ye geldik. Koronavirüs salgınına dikkat ediyoruz. Umarım ülkemiz ve tüm dünya bir an önce atlatırız” dedi.

Etiketler : Osmantan Erkır ünlü sunucu yapımcı Hande Ergün
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