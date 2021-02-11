Ortada ev teklifi yok

Eski eşi İbrahim Kutluay'ın 'evlenmemek' koşuluyla kendisine Levent'te 3 katlı bir villa verdiği iddia edilen Demet Şener, iddialara açıklık getirdi. Geçen ay boşandığı Cenk Küpeli ile nikâh masasına oturduğu için bu haktan yararlanamayan manken, ortada böyle bir evin söz konusu olmadığını söyledi. Kızıyla Nişantaşı'nda görüntülenen ünlü isim, "Böyle bir teklifte bulunmadı. Doğru olan bir haber değil bu. Kusura bakmayın ama ben o kişi hakkında konuşmak istemiyorum" diye konuştu. Boşandıktan sonra görüntülenen Demet Şener, bu ayrılık sonrası da hayatında bir değişiklik olmadığını da sözlerine ekledi.

Recep ASLAN

