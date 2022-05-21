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21 Mayıs 2022 Cumartesi 09:30:00 - Güncelleme:21 Mayıs 2022 Cumartesi 09:30:00

Orta Asya'da çekilecek

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Oktay Kaynarca'nın yeni sezonda hem yapımcısı, hem de oyuncusu olarak izleyici karşısına çıkacağı 'Ben Bu Cihana Sığmazsam'ın hazırlıkları devam ediyor.

Oktay Kaynarca'nın yeni sezonda hem yapımcısı, hem de oyuncusu olarak izleyici karşısına çıkacağı 'Ben Bu Cihana Sığmazsam'ın hazırlıkları devam ediyor. Kaynarca, oyuncu kadrosunun çalışmalarının devam ettiği projenin bazı bölümlerinin Orta Asya Türk Cumhuriyetlerinde çekileceğini söyledi. Oyuncu, "Prodüksiyon araştırması için arkadaşlarımız gidecekler. Kazakistan, Azerbaycan, Özbekistan gibi alternatiflerimiz var. Üçünü birden kullanacağız, yurtdışı çekimlerimiz var" dedi.

Etiketler : oktay kaynarca ben bu cihana sığmazsam orta asya
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