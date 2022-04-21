Orkinos avı için Sinop'tan Akdeniz'e!
Türkiye'de 15 Nisan'da başlayan av yasağının ardından balıkçılar, umutlarını Akdeniz'de başlayacak orkinos avcılığına bağladı.
Türkiye'de 15 Nisan'da başlayan av yasağının ardından balıkçılar, umutlarını Akdeniz'de başlayacak orkinos avcılığına bağladı. 2 ay sürecek orkinos avcılığına Türkiye genelinde başvuru yapan 138 tekne arasından kurayla belirlenen 35 balıkçı teknesi katılacak. Av hakkı kazanan Sinoplu balıkçılar da kentteki limanda hazırlıklarına başladı. 15 Mayıs'ta yola çıkacak balıkçılar, ağlarını onararak teknelerinin son bakımlarını gerçekleştiriyor.