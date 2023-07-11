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11 Temmuz 2023 Salı 08:55:00 - Güncelleme:11 Temmuz 2023 Salı 08:55:00

Orkestrası yok diye sahneden indi

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Festival için iki araba Zonguldak'a giden Semicenk ve ekibi yoğun yağmurda birbirini kaybetti

Festival için iki araba Zonguldak'a giden Semicenk ve ekibi yoğun yağmurda birbirini kaybetti. İlçeye gecikmeli ulaşan Semicenk, orkestra ekibi olmaması nedeniyle sahnede playback yaptı. Birkaç şarkı seslendiren popçu sonrasında, "Yaşanan afetlerden dolayı herkese geçmiş olsun diyorum. Bu akşam orkestram doğal afetlere maruz kaldıkları için bana eşlik edemediler. Ben gelebildim, sizleri görebilmek için. Bu açıklamayı kendim yapmak istedim. Bu akşamlık beni mazur görürseniz daha sonrasında çok güzel bir konserde buluşacağız" dedi.

Etiketler : Orkestrası yok diye sahneden indi Zonguldak Semicenk
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