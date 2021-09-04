Orkestra gerginliği

Bülent Ersoy ve Muazzez Ersoy arasında orkestra krizi yaşanyor. Muazzez Ersoy'un bir kez orkestrasını gönderip daha sonra veto koyması üzerine Bülent Ersoy sert çıktı: ''Ben kimseyi arayıp orkestra istemedim.''

Geçtiğimiz hafta Kıbrıs'ta bir otelde sahne almaya hazırlanan Bülent Ersoy'un orkestrası sahte PCR testi nedeniyle çıkarıldıkları mahkemece para cezasına çarptırılmıştı. Davaları devam eden sanatçının orkestrası Türkiye'ye giriş yapamayınca, Ersoy, çarşamba gecesi konserine Muazzez Ersoy'un orkestrası ile çıkmıştı. Habercilerin sahne öncesi, Muazzez Ersoy'un orkestrasını sorması üzerine Bülent Ersoy'un '"Hiçbir şey söylemeyeceğim" demesi karşı tarafı kızdırdı. Muazzez Ersoy, kendisine teşekkür edilmemesi üzerine ikinci konseri için orkestrasını Bodrum'a yollamadı. Bunun üzerine 'Söylemezsem Olmaz' programına katılan Bülent Ersoy, sert açıklamalarda bulundu. Sanatçı, "Yollamayabilir. Polat Yağcı ile çalışıyor ekip, Polat Bey mağdur olunmasın diye böyle bir organizasyon yapmıştı. Ben kimseyi arayıp orkestra istemedim ama bir gün arayıp gönder desem gönderirdi eminim" dedi. Muazzez Ersoy'a pırlanta hazırlattığını söyleyen sanatçı, "Belki benden bir teşekkür beklemiş olabilir fakat ben kuru bir teşekkür etmek istemedim bir pırlanta hazırlatmıştım. Muazzez Ersoy kötü huylu, dedikoducu bir kız değildir bir şey olmuştur muhakkak" dedi.



