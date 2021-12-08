Organlarını bağışladı

Şarkıcı Sıla organlarını bağışladığını açıkladı. Piyanist Fazıl Say'ın eşi Ece Dağıstan'ın bağışa vesile olduğunu söyleyen 41 yaşındaki sanatçı, konuyla ilgili Instagram hesabından '#organbağışıhayatkurtarır' etiketiyle bir paylaşımda bulundu. Sıla gönderisinin altına, "Beşiktaş İlçe Sağlık Müdürlüğü'nden biraz önce çıktım. Belki bir gün birine hayat veririm umuduyla organ bağışımı yaptım. Vesile olduğun için çok teşekkür ederim Ece. Başında durduğun, peşinden koştuğun amaç öyle yüce ki... İsteyen kimse kendini tutmasın. Birinin nefesi olabileceğini bilerek yaşamak mutluluk ve çare dolu" notunu düştü.