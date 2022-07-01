Örf ve adetlerimize bağlıyım

Şarkıcı Aslı Hünel eşi Savaş Yurtsever'le Bodrum tatiline devam ediyor. Çift, önceki gün Miya Beach'te objektiflere yansıdı. İkili, deniz, kum ve güneşin tadını çıkardı. Habercilerle ayak üstü sohbet eden Hünel, "Beni bikini ile yakalayamazsınız, sahnede dekolteye evet ama bikinili görüntülenmeyi sevmiyorum. Örf ve adetlerimize çok bağlı bir insanım, sanat piyasasına girdiğim günden beri hep bu düşünce içerisindeydim" dedi.