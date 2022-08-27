Orçun babacı Aydın anneci

Usta sanatçı Cengiz Kurtoğlu, oğullarıyla bir araya geldi. Sanatçı, çocukları Orçun ve Aydın'la birlikte kozmetik markası Olentis'in açılışına katıldı. Açılış kurdelesini müzisyen çocuklarıyla birlikte kesen Kurtoğlu, "Üç kuşak üç uşak buradayız. Aile olmak, birlik beraberlik içinde olmak bizim için çok önemli. Bizim tencerelerimiz hâlâ bir pişer" diye konuştu. Müzik tarzı olarak büyük oğlu Orçun'un kendisine daha yakın olduğunu belirten Kurtoğlu, "Orçun biraz daha babacı. Türk müziği eğitimi aldı. Aydın ise anneci oluyor. Aydın benim şarkılarımı okuduğu zaman alkış alıyor" diyerek espri yaptı.